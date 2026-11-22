В Финляндии эвакуировали экипаж атакованного дронами российского сухогруза
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Экипаж российского сухогруза, который подвергся атаке беспилотников, перешёл на торговое судно, следующее в Россию. Оно находилось поблизости и приняло моряков на борт. Об этом сообщил командующий Пограничной охраной Финляндии Илья Ильин в эфире MTV, передаёт Yle.
Сам сухогруз остаётся на якоре в финских территориальных водах — примерно в 20 километрах от побережья у города Ловийса. По данным излания, спасательное судно должно отбуксировать его в Россию.
Ранее Life.ru сообщал, что российское спасательное судно подошло к сухогрузу после нападения дронов. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, специалисты проводили работы, необходимые для продолжения движения по маршруту.
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