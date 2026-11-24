МИД Финляндии вызвал посла России на фоне ЧП с сухогрузом Sparta II
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Macca Sherifi
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова из-за якобы нарушения воздушного пространства страны российским вертолётом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл 21 ноября в районе побережья города Ловийса. Финская сторона также намерена обсудить с российским дипломатом ситуацию на Украине.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил, что появление вертолёта могло быть связано со спасательной операцией или наблюдением за повреждённым в Финском заливе российским сухогрузом «Спарта II».
Напомним, 21 ноября судно подверглось атаке двух беспилотников, после чего на борту начался пожар. Потерявший ход сухогруз оказался в территориальных водах Финляндии. Хельсинки направил к нему подразделения пограничной охраны, а позднее весь экипаж был эвакуирован.
В Кремле предупредили о росте напряжённости на Балтике в связи с произошедшим. Кроме того, российская сторона подняла вопрос об атаке на сухогруз на заседании Совбеза ООН.
Больше новостей о международных отношениях, дипломатических инцидентах и европейской безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.