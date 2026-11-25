Вслед за Германией и Норвегией обеспокоенность последствиями украинских атак на российские суда в Балтийском море выразила Эстония. Таллин намерен предупредить Киев об угрозе загрязнения акватории в случае ударов по нефтяным танкерам. Об этом в интервью ERR сообщил премьер-министр республики Кристен Михал.

По словам главы эстонского правительства, повреждение судов может обернуться утечкой нефтепродуктов и серьёзными последствиями для экосистемы Балтики. Михал допустил, что соответствующие предупреждения уже передавались украинской стороне на уровне ниже глав государств, и пообещал повторить их.

Премьер напомнил, что Эстония не разрешает Украине использовать своё воздушное пространство, территориальные воды и сушу для нанесения ударов. Вместе с тем он не исключил дальнейших атак Киева на российские суда и инфраструктуру.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе атаковали российский сухогруз «Спарта II», следовавший из Санкт-Петербурга в Калининград. На борту вспыхнул пожар, всех 16 членов экипажа эвакуировали, один моряк получил лёгкие травмы. Впоследствии повреждённое судно отбуксировали в Петербург. Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к нападению.

На фоне произошедшего министр обороны Германии Борис Писториус призвал Украину не допустить распространения конфликта на Балтийское море. Его норвежский коллега Туре Сандвик напомнил Киеву о необходимости соблюдать международное право и учитывать интересы безопасности соседних государств. В Кремле произошедшее назвали опасной тенденцией. Кроме того, российская сторона подняла вопрос об атаке на заседании Совета Безопасности ООН, предупредив об угрозе безопасности всего Балтийского региона.