Расширение географии украинского конфликта создаёт серьёзные риски для других государств. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Представитель Кремля обратил внимание на действия Киева в акваториях Балтийского и Средиземного морей, которые он охарактеризовал как террористическую активность. По его мнению, происходящее не может не вызывать обеспокоенности прибрежных государств и, вероятно, Североатлантического альянса в целом.

Песков подчеркнул, что дальнейшее распространение конфликта нежелательно, а действия украинской стороны в этом направлении потенциально крайне опасны.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе атаковали российский сухогруз «Спарта II». Всех 16 членов экипажа эвакуировали, один моряк получил лёгкие травмы. Впоследствии заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева подняла вопрос безопасности Балтийского региона на заседании Совбеза ООН.