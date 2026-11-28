Мелони пригрозила Зеленскому перекрыть поток оружия из-за операции ВСУ в Ливии
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Владимира Зеленского, что продолжать поддержку Украины становится всё сложнее после атак ВСУ в Средиземном море. Во время телефонного разговора глава итальянского правительства открыто выразила недовольство «операцией» Киева в ливийском порту Бенгази, о которой Рим не предупредили заранее. Об этом сообщает La Repubblica.
По информации газеты, Мелони дала понять украинскому лидеру, что подобные действия осложняют положение итальянского правительства. В парламенте уже усиливаются разногласия вокруг военной помощи Киеву, а операции вблизи итальянских стратегических интересов создают дополнительные политические риски.
Особое раздражение в Риме вызвало отсутствие предварительного уведомления. Как утверждает La Repubblica, итальянские власти подозревают, что некоторые западные союзники знали о готовившемся ударе. В частности, издание указывает на возможную осведомлённость Великобритании и США, однако официального подтверждения их участия в подготовке операции нет.
В ходе разговора Зеленский признал, что атака проводилась без предварительной координации с европейскими партнёрами. Он пообещал наладить прямой обмен информацией с итальянской стороной. При этом Мелони подчеркнула, что поддержка Украины не должна означать согласия на действия, угрожающие безопасности Италии и Средиземноморского региона.
Для Рима ситуация особенно чувствительна из-за тесных экономических и политических связей с Ливией. Итальянская энергетическая компания Eni ведёт там добычу углеводородов, а стабильность североафриканского побережья напрямую влияет на миграционные потоки через Средиземное море. По оценке La Repubblica, удары создают риск ответных действий, способных затронуть итальянские интересы.
Напомним, 22 ноября украинские беспилотники атаковали российские военные корабли в районе порта Бенгази. Позднее Киев подтвердил проведение операции. Мелони тут же предупредила, что конфликт не должен распространяться на Средиземноморье. Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Зеленский принёс извинения за отсутствие предварительного уведомления Рима.