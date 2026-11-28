Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила Владимира Зеленского, что продолжать поддержку Украины становится всё сложнее после атак ВСУ в Средиземном море. Во время телефонного разговора глава итальянского правительства открыто выразила недовольство «операцией» Киева в ливийском порту Бенгази, о которой Рим не предупредили заранее. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации газеты, Мелони дала понять украинскому лидеру, что подобные действия осложняют положение итальянского правительства. В парламенте уже усиливаются разногласия вокруг военной помощи Киеву, а операции вблизи итальянских стратегических интересов создают дополнительные политические риски.

Особое раздражение в Риме вызвало отсутствие предварительного уведомления. Как утверждает La Repubblica, итальянские власти подозревают, что некоторые западные союзники знали о готовившемся ударе. В частности, издание указывает на возможную осведомлённость Великобритании и США, однако официального подтверждения их участия в подготовке операции нет.

В ходе разговора Зеленский признал, что атака проводилась без предварительной координации с европейскими партнёрами. Он пообещал наладить прямой обмен информацией с итальянской стороной. При этом Мелони подчеркнула, что поддержка Украины не должна означать согласия на действия, угрожающие безопасности Италии и Средиземноморского региона.

Для Рима ситуация особенно чувствительна из-за тесных экономических и политических связей с Ливией. Итальянская энергетическая компания Eni ведёт там добычу углеводородов, а стабильность североафриканского побережья напрямую влияет на миграционные потоки через Средиземное море. По оценке La Repubblica, удары создают риск ответных действий, способных затронуть итальянские интересы.