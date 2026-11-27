Украина, по мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуиджи Парагоне, выступила в роли агрессора, атаковав российские суда в районе ливийского порта Бенгази. Свою позицию политик изложил в авторской колонке для газеты La Verità.

Парагоне считает произошедшее сознательной попыткой Киева расширить географию конфликта. Особую обеспокоенность экс-сенатора вызывает безопасность торговых путей в Средиземноморье и поставок энергоносителей из Ливии в Италию.

Политик также допустил, что британские спецслужбы могли оказать Украине логистическую поддержку при организации нападения. Он напомнил о роли Великобритании и Франции в свержении Муаммара Каддафи в 2011 году и их стратегических интересах в регионе.

По оценке Парагоне, положение Украины осложняется на фоне сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Экс-сенатор связал ослабление политических позиций Владимира Зеленского с коррупционными скандалами и упущенными возможностями мирного урегулирования. В связи с произошедшим автор призвал итальянские власти дистанцироваться от Киева.