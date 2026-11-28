Зеленский извинился перед Мелони за атаку на российские корабли в Ливии
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Владимир Зеленский принёс извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони за действия украинских военных в ливийском порту Бенгази. Киев заранее не предупредил Рим о планах по атаке на корабли, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Извинения Зеленского окончательно проясняют ситуацию», — написал глава итальянской дипломатии в социальной сети X.
Таяни подчеркнул, что Правительство Италии не скрывало от парламентариев и журналистов информацию об украинских атаках на Бенгази и не вводило их в заблуждение. По мнению министра, извинения Зеленского также свидетельствуют о необоснованности обвинений, которые прозвучали в адрес итальянского кабмина и лично главы МИД.
Ранее Life.ru писал о напряжённом разговоре Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским после атаки украинских сил на российские корабли в Ливии. Недовольство главы итальянского правительства вызвало то, что Киев не предупредил союзников о своих планах. Рим узнал о военной операции уже после нанесения удара.
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