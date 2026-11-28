Владимир Зеленский принёс извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони за действия украинских военных в ливийском порту Бенгази. Киев заранее не предупредил Рим о планах по атаке на корабли, сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Извинения Зеленского окончательно проясняют ситуацию», — написал глава итальянской дипломатии в социальной сети X.

Таяни подчеркнул, что Правительство Италии не скрывало от парламентариев и журналистов информацию об украинских атаках на Бенгази и не вводило их в заблуждение. По мнению министра, извинения Зеленского также свидетельствуют о необоснованности обвинений, которые прозвучали в адрес итальянского кабмина и лично главы МИД.

Ранее Life.ru писал о напряжённом разговоре Джорджи Мелони с Владимиром Зеленским после атаки украинских сил на российские корабли в Ливии. Недовольство главы итальянского правительства вызвало то, что Киев не предупредил союзников о своих планах. Рим узнал о военной операции уже после нанесения удара.