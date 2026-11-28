Заявления Владимира Зеленского о перебоях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield могут отвлекать внимание от подготовки атак на российские регионы, предположил военный эксперт Олег Иванников. По его оценке, за жалобами на качество связи и раньше следовали налёты беспилотников ВСУ.

«Как только Зеленский начинает заявлять о том, что плохо работает связь, через определённый промежуток времени осуществляются нападения, это уже вошло в систему», — отметил собеседник «Абзаца».

Само замедление связи специалист связывает с позицией США. По его мнению, Вашингтон может использовать ограничения, чтобы усилить свои позиции перед мирными переговорами, а Киев повлиять на работу терминалов не в силах.