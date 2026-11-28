Украинские военные вынуждены снижать скорость полёта беспилотников из-за ограничений работы спутниковой системы Starshield. В результате аппараты становятся более уязвимыми для российских средств противовоздушной обороны, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям собеседников американской газеты, с 10 ноября операторы БПЛА вновь столкнулись со скоростным лимитом в 160 километров в час. При этом ограничения действуют нестабильно, а соединение порой пропадает даже при соблюдении установленных параметров.

Старший лейтенант ВСУ Владислав Олейник признал, что сложившаяся ситуация лишила украинских военных возможности выполнять некоторые боевые задачи, включая перехват ракет.

Другой военнослужащий с позывным Лоза пожаловался на падение эффективности беспилотной авиации. Теперь для поражения одной цели приходится задействовать больше аппаратов, поскольку часть из них теряется вследствие перебоев со связью или действий российских войск.

На фоне возникших трудностей украинская сторона пытается найти альтернативу спутниковым сервисам SpaceX.