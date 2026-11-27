Владимир Зеленский заявил, что ограничения работы спутниковых систем Starlink и Starshield сохраняются на территориях Украины, находящихся под контролем российских войск. По его словам, это мешает ВСУ перехватывать российские реактивные беспилотники. При этом украинский политик признался, что до сих пор не знает, кто принял решение о введении ограничений. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Зеленский пояснил, что на подконтрольной Киеву территории работа систем уже вернулась в нормальный режим. Однако в освобождённх Армией РФ районах ограничения продолжают действовать, из-за чего украинские беспилотники-перехватчики не всегда могут своевременно настигать воздушные цели.

«Мы не можем догнать реактивные перехватчиками на временно оккупированной территории. На подконтрольной территории мы можем это делать, но часто уже слишком поздно», — пожаловался глава киевского режима.

Отвечая на вопрос о том, кто отвечает за ограничения — американская администрация или компания Илона Маска SpaceX, — Зеленский признал, что ясности в этом вопросе нет.

«Это как пинг-понг: мы спрашиваем одну сторону, она говорит, что это другие. Мы спрашиваем других, они говорят, что это не они», — возмутился он.

При этом украинский лидер уточнил, что технически за работу спутниковой системы отвечает SpaceX, однако политическое решение, по его словам, могло приниматься на другом уровне. Он также сообщил о неких положительных сигналах со стороны США, но проблема пока не решена.

Перебои с доступом к Starlink и военной версии Starshield уже становились предметом публичного спора между Киевом и Вашингтоном. Илон Маск ранее обвинял Украину в использовании гражданской спутниковой сети для военных ударов, тогда как украинская сторона настаивала на необходимости полноценной работы систем для обороны.

На фоне этих заявлений Киев продолжает добиваться разъяснений от американской стороны. Ранее Илон Маск утверждал, что решения об ограничении военной системы Starshield принимает правительство США, поскольку она находится под его контролем. При этом SpaceX ранее объясняла перебои техническими причинами и отрицала введение новых ограничений.

Ранее Life.ru рассказывал о жалобах Зеленского на ограничения Starshield, которые, по его утверждению, мешают украинским военным перехватывать российские беспилотники. Тогда президент Украины также связывал перебои с работой системы с угрозами для энергетической инфраструктуры.