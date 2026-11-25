Украина продолжает сталкиваться с ограничениями в работе американской спутниковой системы Starshield, а выяснить, кто именно распорядился их ввести, до сих пор не удалось. Сложившаяся ситуация создаёт серьёзные риски для Киева. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

По словам дипломата, ограничения привели к замкнутому кругу: ни одна из ключевых сторон не смогла установить, кто принял решение об ограничении доступа к системе. При этом украинская сторона не намерена воспринимать происходящее как обычный технический сбой и оставлять проблему без внимания.

Сеник подчеркнул, что последствия ограничений Starshield могут оказаться разрушительными для Украины, поскольку речь идёт о критически важной системе.

Ранее американский предприниматель Илон Маск объяснил разницу между Starlink и Starshield на фоне заявлений Владимира Зеленского. Он уточнил, что первая представляет собой коммерческую спутниковую сеть, тогда как вторая находится под контролем правительства США, а решения о её использовании принимает американское Военное министерство.

Маск также заявил, что украинский лидер не всегда говорит правду о возможностях спутниковых систем. В частности, предприниматель обвинил Зеленского во лжи, утверждая, что тот добивается использования коммерческой сети Starlink для наступательных военных операций.