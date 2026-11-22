Вашингтон опасается потерять военную спутниковую систему Starshield в случае предоставления Украине неограниченного доступа к ней. Такое мнение высказал основатель американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки на саммите DealBook, организованном The New York Times.

«Потому что они знают, что тогда Россия уничтожит Starshield, и американские вооружённые силы останутся без неё», — пояснил бизнесмен.

Лаки напомнил, что Starshield представляет собой военную версию спутниковой сети Starlink, разработанную SpaceX. В отличие от коммерческой системы Илона Маска, она находится под контролем американского оборонного ведомства.