Глава оборонной компании объяснил лишение Украины Starshield страхом перед РФ
Глава Anduril Лаки: США лишили Украину Starshield, опасаясь российского удара
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Вашингтон опасается потерять военную спутниковую систему Starshield в случае предоставления Украине неограниченного доступа к ней. Такое мнение высказал основатель американской оборонной компании Anduril Палмер Лаки на саммите DealBook, организованном The New York Times.
«Потому что они знают, что тогда Россия уничтожит Starshield, и американские вооружённые силы останутся без неё», — пояснил бизнесмен.
Лаки напомнил, что Starshield представляет собой военную версию спутниковой сети Starlink, разработанную SpaceX. В отличие от коммерческой системы Илона Маска, она находится под контролем американского оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Конгрессе США пригрозили пересмотреть многомиллиардные контракты SpaceX из-за ограничений Starshield на Украине. Конгрессмен Джим Хаймс потребовал объяснить, кто распорядился замедлить спутниковую связь и в каких районах её использование остаётся ограниченным. Законодатели намерены выяснить, принимала ли SpaceX соответствующие решения самостоятельно или выполняла указания американских властей.