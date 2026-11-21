Конгресс США может ограничить государственное финансирование SpaceX из-за перебоев в работе военной спутниковой системы Starshield на Украине. Американские законодатели требуют от Илона Маска и администрации Дональда Трампа объяснить, кто распорядился замедлить связь и по каким причинам.

Как сообщает CNN, с предупреждением выступил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе должен возглавить комитет Палаты представителей по разведке. Журналисты ознакомились с выдержкой из его конфиденциального обращения к директору Национальной разведки США Джею Клейтону. Политик намерен использовать полномочия Конгресса по распределению бюджетных средств, чтобы добиться разъяснений.

«Проще говоря, наш комитет не может выделять средства на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать», — подчеркнул Хаймс в обращении к Клейтону.

Отдельное письмо от 20 ноября конгрессмен направил руководителю SpaceX. Он потребовал организовать встречу и подробно рассказать об изменениях в работе Starshield в октябре 2026 года. Хаймса интересует, самостоятельно ли компания вводила ограничения или действовала по распоряжению американских властей. Кроме того, он хочет выяснить, в каких районах Украины спутниковая система сейчас доступна, а где её работа остаётся ограниченной.

Вопрос может затронуть многомиллиардные контракты SpaceX с правительством США. По информации CNN, Конгресс располагает механизмами, позволяющими замораживать или перенаправлять финансирование отдельных проектов. Однако подобные меры создают риски и для американской обороны, поскольку деятельность компании связана с критически важными военными системами.

Причиной конфликта стали перебои спутникового интернета, используемого украинскими военными. В октябре на Украине начали сообщать о потере соединения Starlink при движении оборудования быстрее 160 км/ч, а впоследствии ограничения, по поступавшим сообщениям, затронули и более низкие скорости — около 60–70 км/ч. Проблемы возникли и у военной системы Starshield, разработанной SpaceX на основе технологий коммерческой сети Starlink. Спутниковая связь применяется украинской армией в том числе для управления беспилотниками.

Маск прежде утверждал, что политические решения в подобных ситуациях должны оставаться за Белым домом, а параметры работы Starshield определяются американскими военными. Трамп, со своей стороны, отрицал введение Соединёнными Штатами ограничений доступа Украины к спутниковой системе.