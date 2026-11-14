Американские сенаторы-демократы потребовали от Илона Маска сохранить все документы, переписку и технические данные, связанные с ограничениями работы спутниковых систем Starlink и Starshield на Украине. Материалы могут стать основой будущего расследования деятельности SpaceX и администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо законодателей.

С соответствующим требованием к предпринимателю обратились сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс. Как следует из опубликованного комитетом Сената США по международным отношениям письма, компания должна сохранить материалы начиная с 1 сентября 2026 года. Речь идёт в том числе о договорах, технических журналах, изменениях настроек связи и переписке Маска с руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном.

Поводом стали ограничения спутниковой связи, на которые украинские военные жаловались с 13 по 24 октября и повторно 12 ноября. По утверждению сенаторов, перебои нарушили работу важных систем противовоздушной обороны, осложнили перехват беспилотников и создали угрозу безопасности американского персонала на Украине.

Законодатели также потребовали выяснить, кто именно распорядился ограничить доступ к спутниковым сервисам и имела ли SpaceX право самостоятельно принимать подобные решения. Ранее Маск утверждал, что ограничения Starshield определяются американскими военными и президентом США, однако представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения. В SpaceX при этом отрицали введение новых ограничений в ноябре.

Шахин и Кунс считают недопустимой ситуацию, при которой критически важные для национальной безопасности США системы связи могут отключаться без прозрачного механизма контроля. До 30 ноября компания должна письменно подтвердить сохранность документов и ответить на вопросы сенаторов. По информации Bloomberg, демократы намерены сделать роль SpaceX в украинском конфликте одним из направлений парламентского контроля после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что в октябре украинские беспилотники начали терять связь при превышении скорости примерно 160 километров в час. Ограничения затронули управление быстро движущимися аппаратами и осложнили проведение ряда военных операций. Позднее Зеленский объявил о восстановлении работы Starlink и Starshield, заявив, что 24 октября терминалы вновь заработали на скоростях свыше 400 километров в час.

Кроме того, Life.ru сообщал об объяснении самого Маска, который обвинил ВСУ в нарушении правил использования спутниковой связи. По словам предпринимателя, компания закрыла возможность применять Starlink для наступательных ударов беспилотниками, поскольку подобное использование сервиса изначально не разрешалось.