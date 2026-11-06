Западные системы спутниковой связи Starlink и OneWeb могут использоваться для дестабилизации общественно-политической обстановки в суверенных государствах. Об этом предупредили участники заседания президиума научно-экспертного совета Совета безопасности России. В Москве считают, что распространение зарубежных спутниковых сервисов создаёт дополнительные риски для национальной информационной безопасности.

«В ходе совещания отмечены основные риски и угрозы применения западных космических систем связи над территорией суверенных государств для дестабилизации социально-политической обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

Особое внимание эксперты уделили системам Starlink и OneWeb, которые активно расширяют присутствие на международных рынках. По оценке российского ведомства, наибольший интерес для операторов представляют государства, стремящиеся ускорить цифровизацию своих экономик.

Заседание было посвящено перспективам использования отечественной низкоорбитальной спутниковой системы связи и доступа в интернет. Участники обсудили её значение для информационной безопасности России, а также возможности применения российской технологии за рубежом.

В Совбезе подчеркнули необходимость ускоренного развития собственной спутниковой инфраструктуры. Для этого, по мнению экспертов, требуется нарастить серийное производство космических аппаратов и пользовательского оборудования, необходимого для подключения к сети.

По итогам обсуждения уполномоченным государственным органам рекомендовали подготовить предложения по полномасштабному развёртыванию российской системы и обеспечению её устойчивой работы.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу уже предупреждал о рисках зависимости государств от западных спутниковых операторов. В мае 2026 года он предложил странам Глобального Юга и Востока рассмотреть российскую низкоорбитальную систему в качестве альтернативы Starlink и OneWeb.

Одним из таких отечественных проектов является спутниковая группировка «Рассвет», которую создаёт компания «Бюро 1440». Она предназначена для обеспечения широкополосного доступа в интернет, в том числе в удалённых районах, где отсутствует стабильная наземная связь.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России заявил об использовании Starlink для вмешательства во внутренние дела более десяти государств. Представитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на возможность организации спутниковых каналов связи в обход национального регулирования. По его оценке, подобные технологии могут использоваться для воздействия на политическую обстановку в других странах.