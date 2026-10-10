МИД России разоблачил вмешательство в дела более 10 стран через Starlink

Свыше десяти государств столкнулись с вмешательством во внутренние дела с использованием американской системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Борис Васильев, выступивший на II Глобальном цифровом форуме.

По словам дипломата, технологии спутниковой связи применялись, в частности, для организации протестов в Иране и Венесуэле. С аналогичными ситуациями сталкивались и другие страны. Однако далеко не все пострадавшие государства готовы открыто рассказывать о подобных случаях.

Васильев объяснил, что российская сторона получает соответствующую информацию в ходе закрытых переговоров с зарубежными партнёрами. Собеседники Москвы сообщают о проблемах, связанных с использованием Starlink для вмешательства в их дела. При этом представители этих государств предпочитают не предавать подобные сведения огласке.

Дипломат подчеркнул, что речь идёт не об отдельных эпизодах, а о значительно более масштабном явлении. По его словам, число затронутых стран уже превысило десять. В МИД оценивают распространение такой практики как серьёзную проблему международной информационной безопасности.

Заявление прозвучало во время дискуссии «НГСО-системы связи: от национальных амбиций к региональному сотрудничеству». Участники обсуждали спутниковые коммуникационные технологии и вопросы взаимодействия государств в этой сфере. Васильев обратил внимание на риски их применения для воздействия на внутренние процессы в других странах.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России обвинил США в использовании Starlink для организации протестов в зарубежных государствах. Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов заявил, что спутниковая система позволяет предоставлять доступ в интернет в обход национальных регуляторов. В качестве примеров дипломат привёл события в Иране в 2022 году и Венесуэле в 2024-м. Позднее Life.ru рассказывал о тайной поставке американцами примерно шести тысяч терминалов Starlink участникам протестов в Иране.