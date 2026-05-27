Спутниковая группировка Starlink, принадлежащая компании SpaceX миллиардера Илона Маска, используется Пентагоном для вмешательства во внутренние дела стран мира и организации протестных акций. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов на Международном форуме по безопасности.

«Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов. Такие случаи, как известно, зафиксированы в Иране в 2022 году, в Венесуэле в 2024 году», — сказал дипломат в ходе круглого стола «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

Алимов обратил внимание на то, что SpaceX является подрядчиком Пентагона и даже не скрывает этого. Он подчеркнул, что компания осуществляет экспансию на мировом рынке под предлогом удобства спутниковой связи, но фактически получает возможность влиять на население других стран, что является «тревожной тенденцией».

Российский дипломат добавил, что Москва совместно с партнёрами добивается прозрачного регулирования применения подобных систем, а также соблюдения операторами национального законодательства в странах их присутствия.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ используют спутники Starlink Илона Маска для ударов, в которых гибнут дети. Спикер подчеркнул, что Маск должен понимать: его спутники применяются для убийства детей. Володин добавил, что респектабельный образ бизнесмена не вяжется с реальностью.