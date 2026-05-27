Военные США заказали у SpaceX планетарную спутниковую сеть за $2,29 млрд

Космические силы США заключили контракт с компанией Илона Маска SpaceX. Речь идёт о сделке на 2,29 миллиарда долларов. SpaceX займётся ускоренной разработкой высокоскоростной спутниковой сети связи. Сеть получит название SDN Backbone и будет работать на низкой околоземной орбите. Военное ведомство сообщило об этом в официальном заявлении.

Соглашение предусматривает твёрдую фиксированную цену в 2,29 миллиарда долларов. Сеть SDN Backbone станет ядром военной коммуникационной архитектуры. Система свяжет датчики и огневые средства. Связь будет непрерывной, глобальной и защищённой. Военные получат единую платформу для координации действий.

Сеть представляет собой созвездие низкоорбитальных спутников. Инженеры оснастят аппараты оптическими межспутниковыми связями. Пропускная способность останется высокой, а задержка сигнала — минимальной. Покрытие охватит всю планету.

Согласно условиям соглашения, компания Илона Маска должна представить полностью готовый к эксплуатации прототип новой системы к концу 2027 года. Специалисты продолжат тестирование и доработку оборудования.

Ранее Министерство обороны Великобритании отчиталось о закупках у компании Илона Маска. Общая сумма средств, потраченных на терминалы и услуги спутниковой связи Starlink с 2022 года, превысила 22,6 миллиона долларов. Часть этого оборудования Лондон передал вооружённым силам Украины. Киев получил более 50 тысяч «тарелок» для обеспечения устойчивой связи на передовой.