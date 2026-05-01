Спутниковые терминалы Starlink запретили ввозить в Россию

Правительство России ввело временный запрет на ввоз радиоэлектронных средств для приема и передачи сигнала от иностранных спутников. Под это ограничение подходят терминалы спутниковой интернет-связи Starlink, которые выпускает американская компания SpaceX Илона Маска. Ограничения будут действовать в течение шести месяцев.

Документ запрещает ввоз «радиоэлектронных средств, предназначенных для передачи и (или) приёма радиоволн от космических объектов связи (спутников связи, в том числе двойного назначения) иностранных государств… не имеющие решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот». Решение кабмина направлено на защиту национальной безопасности. Контроль за исполнением запрета возложен на ФТС и ФСБ России.

Также с 1 мая 2026 года в России вступили в силу новые правила списания безнадёжных налоговых долгов. ФНС получила право самостоятельно аннулировать задолженности, которые невозможно взыскать. Это касается долгов, по которым истёк срок принудительного взыскания и которые образовали отрицательное сальдо на Едином налоговом счетё.