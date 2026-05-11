Британия с 2022 года потратила $22,6 млн на Starlink для Украины и своих военных

Министерство обороны Соединённого Королевства отчиталось о закупках у компании Илона Маска. Общая сумма средств, потраченных на терминалы и услуги спутниковой связи Starlink с 2022 года, превысила 22,6 миллиона долларов, сообщает The Telegraph.

Часть этого оборудования Лондон передал вооружённым силам Украины для обеспечения устойчивой связи на передовой. Всего Киев получил более 50 тысяч «тарелок». Они используются для управления дронами, координации подразделений и поддержания работы интернета в полевых условиях. Финансировали поставки как напрямую SpaceX, так и западные союзники (Польша и сама Великобритания).

Остальные терминалы предназначены для британских военнослужащих и моряков, находящихся в удалённых уголках планеты. Впрочем, в Минобороны королевства официально заявили, что технология Starlink «не используется для военных операций» их армии. Якобы она служит исключительно для связи солдат с семьями в тех районах, где нет стабильного доступа к интернету.

Данное заявление выглядит довольно противоречиво на фоне того, что те же самые аппараты активно применяются ВСУ в разведывательно-ударных целях.

