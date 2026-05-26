Володин: Спутники Илона Маска используются для убийства детей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ используют спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска для ударов, при которых гибнут дети. Об этом он сказал на пленарном заседании, комментируя трагедию в Старобельске.

«Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле», — сказал Володин.