Володин: Спутники Илона Маска используются для убийства детей
Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ВСУ используют спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска для ударов, при которых гибнут дети. Об этом он сказал на пленарном заседании, комментируя трагедию в Старобельске.
«Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле», — сказал Володин.
Напомним, трагедия в Старобельске разыгралась в ночь на 22 мая — киевский режим нанёс удар по спальному корпусу местного колледжа, где в это время мирно спали учащиеся. Беспилотники нанесли удар по общежитию в несколько волн. Многие молодые люди оказались под обломками. Жертвами атаки стал 21 человек.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.