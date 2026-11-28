Украинские военные столкнулись с большими потерями ударных беспилотников и были вынуждены отказаться от части операций из-за ограничений американской спутниковой системы Starshield. Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на двух представителей ВСУ.

По словам одного из собеседников издания, особенно серьёзно изменения повлияли на применение дронов средней дальности Fire Point FP-2. Эти аппараты способны нести до 200 килограммов полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 700 километров.

Источник рассказал о «чрезвычайно высоких потерях беспилотников» во время отдельных вылетов. Точное количество утраченных аппаратов он не назвал.

Другой высокопоставленный украинский военный утверждает, что скоростные ограничения действуют только над утраченными Киевом территориями, находящимися под контролем России.

«Очевидно, было принято политическое решение затруднить работу системы над районами, которые сейчас контролирует Россия», — заявил собеседник журналистов.