Генерал ГРУ Алексеев впервые рассказал, кто спас его после покушения

Первый заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев рассказал, что после февральского покушения его спасли врачи Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР). Об этом Герой России сообщил на открытии 28-й Всероссийской конференции «Жизнеобеспечение при критических состояниях».

«Приятно и то, что я тоже был спасен в центре, будучи раненным, проходил лечение у вас», — обратился Алексеев к медикам.

Генерал также поблагодарил сотрудников учреждения за помощь российским военнослужащим. По его словам, специалисты центра спасли уже 15 тысяч участников специальной военной операции. Алексеев подчеркнул, что теперь и сам знает об их работе не понаслышке.

Покушение на генерал-лейтенанта произошло утром 6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший произвёл не менее трёх выстрелов и скрылся. Получившего тяжёлые ранения Алексеева госпитализировали, впоследствии он пришёл в сознание.

По данным Следственного комитета и ФСБ, исполнителем покушения стал Любомир Корба*, который после нападения вылетел в Объединённые Арабские Эмираты. Там его задержали и передали российской стороне. В ФСБ отмечали, что Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года, прошёл стрелковую подготовку в Киеве и получил задание совершить нападение на генерала.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о покушении на Владимира Алексеева и расследовании этого дела. После задержания подозреваемых ФСБ сообщила о причастности украинских спецслужб к подготовке нападения.

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