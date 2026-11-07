Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет отдать приказ о применении ядерного оружия против Ирана из-за политических ограничений внутри страны. Такое мнение высказал военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя для «Царьграда» сообщения о возможной атаке на иранский подземный ядерный объект.

По оценке эксперта, позиции американского лидера ослаблены, а возможности проведения военных операций ограничены необходимостью взаимодействовать с Конгрессом. Шлепченко напомнил об ограничениях на ведение военных действий без одобрения Конгресса.

«Поэтому вероятность того, что он сможет нанести какой бы то ни было ядерный удар, близка к нулю», — считает обозреватель.

Политолог Владимир Киреев, в свою очередь, полагает, что главной помехой дипломатическому урегулированию остаётся позиция Израиля. По его мнению, интересы Вашингтона и Тель-Авива существенно разошлись, однако американские власти по-прежнему зависят от своего ближневосточного союзника.

«Иран готов договариваться, и Соединённые Штаты готовы договариваться. Но Израиль не даст этим переговорам совершиться», — заявил Киреев. Он также допустил, что любые соглашения между Вашингтоном и Тегераном окажутся под угрозой, пока США сохраняют нынешний характер отношений с Израилем.

Карлсон также предположил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Трампа силового решения. При этом в американской администрации, по словам журналиста, сохраняются сторонники переговоров с Тегераном.