Ямайка пришла к Карлу III за расплатой: Королю принесут «историческую» петицию о репарациях за рабство

Требование компенсировать последствия рабства Ямайка намерена официально передать королю Великобритании Карлу III. Делегация страны прибыла в Лондон и в понедельник вручит монарху петицию, в которой предлагается выяснить юридическую ответственность Британии за принудительный вывоз африканцев на остров. Об этом стало известно The Guardian.

«Но нам ещё многое предстоит сделать, и вы можете себе представить, насколько лучше мы бы справились, если бы у нас не было этих унаследованных проблем, этого наследия рабства», — сказала министр культуры Ямайки Оливия Грейндж.

С инициативой выступает Национальный совет Ямайки по репарациям. Документ, о подготовке которого объявили ещё в июне прошлого года, призывает Карла III обратиться за юридическим заключением в судебный комитет Тайного совета — расположенный в Лондоне высший апелляционный орган для ряда заморских территорий Великобритании и некоторых государств Содружества.

Авторы петиции хотят получить ответ на несколько принципиальных вопросов: была ли законной принудительная перевозка африканцев на Ямайку, можно ли квалифицировать её как преступление против человечности и несёт ли Великобритания обязанность компенсировать ущерб от рабства и его долгосрочных последствий. По словам Грейндж, заключение Тайного совета может стать важным этапом в продвижении требований Ямайки о возмещении ущерба. Министр также подчеркнула, что последствия рабства до сих пор отражаются на экономике и социальной сфере страны.

Сама делегация начала визит в Лондоне в выходные. В воскресенье её участники проведут церковную службу в Брикстоне в память о жертвах рабства, а позднее встретятся с британскими парламентариями. Отдельно запланирован визит в Британский музей для обсуждения вопроса о репатриации артефактов, связанных с Ямайкой.

Исторический масштаб проблемы подчёркивают данные о трансатлантической работорговле: с XV по XIX век более 12,5 млн африканцев были похищены, насильно вывезены в Америку и проданы в рабство. Поддержал позицию Ямайки и бывший премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес, сыгравший заметную роль в создании Комиссии Карибского сообщества по возмещению ущерба. Сейчас он является старейшиной и советником «Кампании за возмещение ущерба» — общественного движения, выступающего за репаративное правосудие.

«Настоящее во многом является отражением прошлого, потому что мы имеем дело с наследием отсталости, которое, как мы считаем, является следствием геноцида коренного населения и порабощения африканцев», — заявил Гонсалвес.

По его словам, европейские государства разбогатели за счёт порабощения африканцев.

Ямайка стала первой карибской страной, создавшей в 2009 году национальный механизм по вопросу репараций. Грейндж объяснила, что его задачей было устранение устойчивых последствий рабства, которые ставят государство в сложное экономическое положение и мешают отвечать на современные вызовы, включая климатический кризис в Карибском бассейне.

Международная дискуссия о компенсациях также усиливается. В марте 123 страны поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, где рабство было названо тягчайшим преступлением против человечности. В июне карибские государства выпустили манифест с «моральными, этическими и юридическими основаниями для выплаты репараций».

В прошлом месяце комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил, что государства юридически обязаны рассматривать вопрос о компенсациях за трансатлантическую работорговлю и принимать другие меры для устранения последствий расовой дискриминации. Великобритания при этом оказалась среди европейских государств, воздержавшихся при голосовании по мартовской резолюции ООН. Ещё в октябре 2024 года тогдашний премьер-министр Кир Стармер не поддержал включение вопроса о репарациях в повестку встречи глав правительств стран Содружества, несмотря на соответствующие требования его участников.

Предстоящие мероприятия Гонсалвес считает частью более широкой международной кампании. В конце сентября состоится работа по продвижению вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, в конце месяца на Барбадосе пройдёт конференция по репарациям в Карибском бассейне, а в ноябре в Антигуа запланирована встреча глав правительств Содружества с участием Карла III. Грейндж выразила надежду, что визит в Великобританию поможет сформировать единый подход к проблеме исторического наследия.

«У нас может быть разная история, разное наследие, разный цвет кожи, но речь идёт о человечности», — заявила она.

По её словам, речь должна идти о способности народов жить вместе, сотрудничать и уважать друг друга. Завершая мысль о восстановлении справедливости, министр добавила: «И в наших усилиях по восстановлению справедливости мы воспользуемся возможностью, чтобы продвигать и поощрять то, чем славится Ямайка, — единение в любви, потому что благодаря Бобу Марли у нас есть песня века».

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