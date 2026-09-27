Японцы придумали работу мечты: Сотрудникам платят за сидение у окна

В Японии некоторых пожилых сотрудников не увольняют после потери прежней востребованности, а переводят на позиции, где от них почти не требуется участия в важных проектах. Такие работники продолжают получать зарплату, выполняя минимальные поручения за рабочим столом у окна, пишет Fortune.

Для обозначения этой категории служащих в стране используют термин madogiwazoku, который переводится как «племя у окна». Обычно речь идёт о сотрудниках старше 60 лет, чьи навыки стали менее востребованными из-за развития технологий или изменения стратегии компаний.

Вместо расторжения трудового договора руководство переводит таких специалистов на второстепенные роли. Им могут поручать сортировку документов, работу с бумагами или ответы на отдельные письма.

Один из 74-летних жителей Японии рассказал изданию, что сотрудников, которые перестают справляться с прежними обязанностями, могут пересадить к окну и дать им бумажную работу. По его словам, это позволяет сохранить человека в штате без прежней нагрузки.

Явление связывают с особенностями японского рынка труда. Среди причин называют систему пожизненного найма и модель оплаты, при которой уровень дохода во многом зависит от стажа.

При этом такие сотрудники формально остаются частью компании и продолжают получать выплаты. Практика стала одной из особенностей японской корпоративной культуры, где увольнение возрастных работников долгое время считалось нежелательным.

Ранее сообщалось, что нехватка молодых квалифицированных кадров превращает пенсионеров в ценный ресурс для многих отраслей. Наиболее востребованы пенсионеры в первичном звене здравоохранения, а также в образовании, юриспруденции, финансах, экономике и сельском хозяйстве. Кроме того, они могут рассчитывать на карьерный рост.