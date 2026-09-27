Японцы придумали работу мечты: Сотрудникам платят за сидение у окна
В Японии пожилых сотрудников переводят в «племя у окна» вместо увольнения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Японии некоторых пожилых сотрудников не увольняют после потери прежней востребованности, а переводят на позиции, где от них почти не требуется участия в важных проектах. Такие работники продолжают получать зарплату, выполняя минимальные поручения за рабочим столом у окна, пишет Fortune.
Для обозначения этой категории служащих в стране используют термин madogiwazoku, который переводится как «племя у окна». Обычно речь идёт о сотрудниках старше 60 лет, чьи навыки стали менее востребованными из-за развития технологий или изменения стратегии компаний.
Вместо расторжения трудового договора руководство переводит таких специалистов на второстепенные роли. Им могут поручать сортировку документов, работу с бумагами или ответы на отдельные письма.
Один из 74-летних жителей Японии рассказал изданию, что сотрудников, которые перестают справляться с прежними обязанностями, могут пересадить к окну и дать им бумажную работу. По его словам, это позволяет сохранить человека в штате без прежней нагрузки.
Явление связывают с особенностями японского рынка труда. Среди причин называют систему пожизненного найма и модель оплаты, при которой уровень дохода во многом зависит от стажа.
При этом такие сотрудники формально остаются частью компании и продолжают получать выплаты. Практика стала одной из особенностей японской корпоративной культуры, где увольнение возрастных работников долгое время считалось нежелательным.
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