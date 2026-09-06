Явка на выборах в Саксонии-Анхальт почти вдвое выше, чем в 2021 году

В федеральной земле Саксония-Анхальт проходят выборы в региональный парламент, явка на которых по состоянию на 12:00 (13:00 мск) достигла 34,72%. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия.

Это почти вдвое выше, чем в 2021 году, когда на аналогичное время явка составляла лишь 22,4%. Всего в списки избирателей включены около 1,7 миллиона жителей региона. Голосование организовано на 2,6 тысячах участков в 41 избирательном округе. Участки закроются в 18:00 (19:00 мск), а предварительные результаты ожидаются после 19:00 (20:00 мск).

В выборах участвуют 16 политических партий и 398 кандидатов. Предыдущие выборы в 2021 году принесли победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 39% голосов. Нынешние выборы могут привести к усилению правых сил и поставить вопрос о досрочной отставке правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Ранее Life.ru писал, что в Германии допустили рост популярности АдГ на фоне споров вокруг политики Правительства ФРГ. В партии рассчитывают использовать недовольство частью решений Берлина в своей предвыборной кампании. Особое внимание оппозиция уделяет восточным регионам страны, где позиции АдГ традиционно сильнее, чем в западной части Германии. Предстоящие земельные выборы рассматриваются как важный показатель отношения избирателей к курсу кабинета Мерца и могут повлиять на дальнейшую политическую борьбу в стране.