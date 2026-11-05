Российские космонавты смогут включить в свой рацион необычный молочный продукт — сухой йогурт, в котором предполагается в десять раз больше пробиотических бифидобактерий, чем в обычном. Разработкой займётся компания «Логика молока» совместно с «Роскосмосом», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и председатель совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов. Главная задача партнёров — создать полезный продукт, который сможет долго храниться без холодильника и сохранит свои свойства в условиях космического полёта.

«Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Помимо пробиотических бифидобактерий, продукт планируют обогатить витаминами D, E и группы B. В его состав также войдут кальций и белок, необходимые для полноценного питания.

Разработчики рассчитывают, что специальная технология сушки позволит сохранить полезные свойства йогурта и отказаться от перевозки продукта в охлаждённом виде. Это особенно важно для продолжительных космических экспедиций, где условия хранения продуктов ограничены.

Новая технология может пригодиться и на Земле. В «Роскосмосе» отметили, что сухой йогурт будет востребован в арктических экспедициях, на удалённых островах и в других труднодоступных районах, куда сложно доставлять скоропортящиеся продукты.

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что разработка специального питания для орбитальных экипажей представляет собой сложную научно-технологическую задачу. При этом созданные для космоса решения в дальнейшем смогут использовать и обычные потребители.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные разрабатывают технологию выпечки свежего хлеба непосредственно на орбите. Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности планируют доставлять на космическую станцию культуры дрожжей и бактерий для приготовления закваски. Первые испытания молочнокислых бактерий в космосе прошли в 2025 году.