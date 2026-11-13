Видео, посвящённые Grand Theft Auto VI, набрали на YouTube более 40 миллиардов просмотров ещё до выхода самой игры. В честь предстоящего релиза видеохостинг совместно с Rockstar Games организует круглосуточный мировой стрим с участием популярных блогеров. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Марафон начнётся 19 ноября в 08:00 по московскому времени, одновременно с выходом игры в США по восточному времени. За час до этого, в 07:00 мск, зрителей ждёт предварительное шоу от команды RDCWorld.

В течение суток на официальном канале YouTube будут транслировать игровой процесс GTA VI, подкасты с создателями контента и специальные программы. Среди участников заявлены Caylus, Jelly, Jake Baldino, Cinna, Rivers, Zhong и Kat. Завершится марафон прямыми включениями из Майами — города, послужившего главным источником вдохновения для виртуального Вайс-Сити.

Однако больше всего впечатляют цифры популярности GTA VI. По внутренней статистике YouTube, ролики о новой игре Rockstar Games уже преодолели отметку в 40 миллиардов просмотров. Причём речь идёт не только об официальных трейлерах, но и о пользовательских видео, разборах, теориях и других материалах, посвящённых проекту.

Для сравнения, весь контент о серии Grand Theft Auto за годы её существования собрал более 900 миллиардов просмотров на платформе.

К запуску игры YouTube также подготовил тематические интерактивные функции. Пользователи смогут отправлять специальные подарки во время трансляций, а для коротких видео Shorts появится эффект, посвящённый Вайс-Сити. На YouTube Music разместят подборки музыки из серии GTA.

Релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Главными героями станут Джейсон и Люсия, чья криминальная история развернётся в вымышленном американском штате Леонида.

Уточнить время выхода GTA 6 по регионам и список платформ можно в обзоре Life.ru.