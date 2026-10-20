Юбилей закончился кровавой разборкой: В Подмосковье мужчина с ножом ранил троих человек

Празднование юбилея в подмосковном Щёлкове закончилось нападением с ножом и госпитализацией одного из гостей в реанимацию. В результате конфликта пострадали три человека, одному из которых потребовалась операция. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Инцидент произошёл 17 октября в микрорайоне Богородский. По предварительной информации, между участниками праздника и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. В какой-то момент конфликт перерос в нападение: мужчина достал нож и нанёс ранения троим людям.

Наиболее серьёзно пострадал один из участников застолья. Его доставили в больницу с глубоким порезом лица, прооперировали и поместили в отделение реанимации. Двум другим пострадавшим медики наложили швы, после чего отпустили их домой.

Однако на этом история не закончилась. Одна из очевидиц заявила журналистам, что у неё возникли претензии к действиям следственно-оперативной группы. По словам женщины, правоохранители якобы проявили предвзятость при выяснении обстоятельств нападения, а показания у одного из пострадавших до сих пор не взяли.

Очевидица также утверждает, что предполагаемый нападавший изложил полицейским другую версию произошедшего. Женщина опасается за безопасность своей несовершеннолетней дочери.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этих обвинений пока нет.