ЮЛА повысит транспортную доступность для 3,5 миллиона жителей Подмосковья

Полный запуск Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) улучшит транспортную доступность для более чем 3,5 миллиона жителей Московского региона. Финальный участок магистрали открыли 3 сентября, после чего юг и восток Подмосковья получили прямое сообщение без необходимости строить маршруты через МКАД.

«Хочу от души поблагодарить за то, что на всех этапах реализации проекта нас сопровождало правительство России в рамках масштабной президентской программы. Всего возведено свыше 60 сложных технологичных инженерных сооружений, включая огромный мост через Москву-реку», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Южно-Лыткаринская автодорога стала 45-километровой скоростной магистралью, которая проходит с юга на восток параллельно МКАД. Трасса соединяет несколько крупных направлений и должна перераспределить часть транзитного потока.

«Это важнейший элемент транспортного каркаса столичной агломерации, который позволит перераспределить транзитные потоки и снизить многолетнюю перегрузку юго-восточных участков кольцевой дороги», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В рамках проекта построили десятки инженерных объектов, включая мост через Москву-реку, транспортные развязки и тоннель. Новая дорога связала Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы и Балашиху.

После запуска всей магистрали автомобилисты получили новые маршруты к федеральным трассам и аэропортам. В частности, дорога из Старой Купавны до аэропорта Домодедово теперь занимает около часа вместо прежних двух, сообщает «Радио 1».

Кстати, в Московской области в 2026 году обновят 401 объект теплоснабжения. Масштабные работы затронут сразу несколько муниципалитетов региона.