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Опубликовано 25 сентября, 07:21

Юрист раскрыл, может ли начальник требовать пароль от вашего рабочего компьютера

Юрист Алехин: Начальство имеет право просить у сотрудника пароль от рабочего ПК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangkok Click Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangkok Click Studio

Работодатель вправе устанавливать правила защиты служебной информации, но сотрудника необходимо заранее с ними ознакомить. Об этом рассказал RG.ru юрист Владислав Алехин.

Конфликт возник в подразделении федерального ведомства в Новой Москве. Пока сотрудница находилась на больничном, начальница сообщила, что её рабочее место временно передадут новичку, и попросила предоставить код доступа к служебному ПК.

Женщина сочла требование незаконным и обратилась в суд. Помимо признания действий руководства неправомерными, она потребовала 50 тысяч рублей за моральный вред и проведения служебной проверки в отношении начальника.

Ведомство возразило, что техника находится на его балансе и не является личной собственностью работницы. Сотрудникам также рекомендовали не ставить пароли, поскольку их рабочие места могут использовать коллеги при необходимости замены.

Первая и апелляционная инстанции отказали в иске, а Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с их выводами. Таким образом, просьбу начальства предоставить доступ к служебному компьютеру в данном случае признали законной.

При этом правила могут быть и обратными: некоторые организации требуют обязательно защищать рабочие устройства и данные. Тогда нарушение установленного порядка хранения паролей способно повлечь дисциплинарное взыскание.

«Для сохранности конфиденциальной информации, в том числе паролей от баз данных, учетных записей и других электронных ресурсов, работодателю необходимо разработать соответствующие правила, которые обязывают работника осуществлять определённые действия по защите информации», — отметил юрист.

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Ранее Life.ru писал о сотруднике нефтяной компании, которого наказали за хранение паролей в открытом текстовом файле на рабочем компьютере. Суды трёх инстанций поддержали работодателя, поскольку работник был ознакомлен с требованиями информационной безопасности.

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Владимир Озеров
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