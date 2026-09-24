«Тихое увольнение»: Можно ли законно избавиться от пассивного сотрудника

Отказ от переработок и дополнительных задач сам по себе не позволяет уволить сотрудника, который выполняет свои обязанности, рассказал юрист Андрей Конышев, комментируя распространение «тихого увольнения». Так называют ситуацию, когда человек сохраняет работу, но ограничивается должностной инструкцией: не берёт новые проекты, не задерживается и перестаёт проявлять инициативу. В законодательстве такого понятия нет.

Собеседник URA.ru отметил, что претензии должны опираться на конкретные недостатки: сорванные сроки, низкое качество или несоответствие результатов установленным показателям. Одного недовольства начальника недостаточно. Если работодатель не докажет нарушения в суде, увольнение признают незаконным.

«С точки зрения Трудового кодекса уволить такого сотрудника невозможно. В первую очередь по причине того, что трудовые обязанности данным сотрудником по-прежнему выполняются», — заключил эксперт.

Ранее в Роскачестве посоветовали проверять перед трудоустройством не только зарплату, но и другие условия договора. Особое внимание нужно уделять графику, времени отдыха и тому, какая часть дохода гарантирована, а какая зависит от премий и надбавок.