Каждый третий работодатель в РФ столкнулся с «тихим увольнением» сотрудников

Сотрудники всё чаще ограничиваются обязанностями по трудовому договору: о «тихом увольнении» сообщили 37% работодателей против 29% годом ранее. Таковы результаты опроса SuperJob, опубликованные «Газетой.ru». По данным издания, не сталкивался с этим явлением 51%, затруднились ответить 12%.

Разобраться в причинах через разговор пытается 71% компаний. Должностные обязанности уточняют 32% против прежних 24%. Интересные задачи или другую позицию предлагают 29% вместо прошлогодних 35%. Премии отменяют 24%, увольняют либо сокращают сотрудников 14%, прекращают оплачивать обучение 4%.

Среди опрошенных 58% объясняют такое поведение истощением и выгоранием, 54% — отсутствием карьерных перспектив. Год назад показатели составляли 53% и 50% соответственно. Женщины чаще мужчин называют выгорание причиной: 63% против 53%.

При высшем образовании выгорание упоминают чаще, чем при среднем профессиональном: 58% против 53%. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей усталость называют 62%, от 150 тысяч — 52%. При доходе свыше 100 тысяч проблемы рабочих процессов отмечают 11–12%, при меньшем — 6%.

Ранее россиянам рассказали, сколько можно стрясти с работодателя за незаконное увольнение. Помимо возвращения на работу, сотруднику полагается средний заработок за всё время вынужденного прогула.