Не только зарплата: В Роскачестве назвали пункты договора, которые нужно проверить до выхода на работу

Перед трудоустройством важно проверить не только обещанный размер зарплаты, но и условия, закреплённые в документах о приёме на работу. Об этом NEWS.ru рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

В первую очередь эксперт посоветовала внимательно изучить трудовой договор. В нём должны быть прописаны место и должность сотрудника, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и отдыха, а также предусмотренные гарантии и компенсации.

Особое внимание стоит обратить на структуру будущего дохода. По словам Шульженко, соискателю важно заранее понимать, какая часть зарплаты является фиксированной, какие выплаты относятся к премиям и надбавкам и от каких условий они зависят. При удалённой или гибридной занятости необходимо дополнительно проверить режим рабочего времени, порядок обмена документами и данными, а также условия использования оборудования, если его предоставляет компания.

До подписания договора работодатель также должен ознакомить будущего сотрудника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами, которые будут распространяться на его работу.

Таким образом, ориентироваться только на текст вакансии при принятии решения о трудоустройстве недостаточно. Ключевые условия работы должны быть закреплены именно в договоре и внутренних документах компании.

Ранее Life.ru рассказывал, что работодатель вправе наказать сотрудника за самовольный ранний уход с работы, даже если все задачи на день уже выполнены. Юрист поясняла, что окончание рабочего дня определяется трудовым договором и правилами внутреннего распорядка, поэтому уход без согласования может считаться дисциплинарным нарушением.