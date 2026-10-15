Южная Корея решила продолжить помощь Киеву после дипломатического скандала

Южная Корея намерена продолжить поддержку Украины, несмотря на дипломатический конфликт из-за разглашения сведений о передаче северокорейских военнопленных. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

В Сеуле подчеркнули, что вопрос оказания помощи Киеву не следует смешивать с возникшими разногласиями. Южнокорейская сторона планирует продолжать двусторонние консультации для урегулирования спорных вопросов.

Дипломатический конфликт разгорелся после публичных заявлений Зеленского о передаче военнослужащих КНДР, попавших в плен в Курской области. Информация, касавшаяся чувствительных договорённостей, вызвала недовольство южнокорейских властей.

По сообщениям СМИ, 8 октября Сеул объявил об отзыве своего посла Пак Ки Чхана из Киева. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён потребовал извинений от украинской стороны и обвинил её в действиях, способных спровоцировать обострение ситуации на Корейском полуострове.

Несмотря на разногласия, Южная Корея не намерена прекращать помощь Украине. Дальнейшее обсуждение спорных вопросов продолжится по дипломатическим каналам.

Ранее Life.ru сообщал об отзыве южнокорейского посла Пак Ки Чхана из Киева. Дипломат вернулся в Сеул 10 октября после скандала вокруг разглашения информации о передаче двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейские власти потребовали от Украины официальных объяснений и извинений, однако полученный ответ их не удовлетворил.