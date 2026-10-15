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Опубликовано 15 октября, 14:54

Южная Корея решила продолжить помощь Киеву после дипломатического скандала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Южная Корея намерена продолжить поддержку Украины, несмотря на дипломатический конфликт из-за разглашения сведений о передаче северокорейских военнопленных. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на представителя южнокорейского МИД.

В Сеуле подчеркнули, что вопрос оказания помощи Киеву не следует смешивать с возникшими разногласиями. Южнокорейская сторона планирует продолжать двусторонние консультации для урегулирования спорных вопросов.

Дипломатический конфликт разгорелся после публичных заявлений Зеленского о передаче военнослужащих КНДР, попавших в плен в Курской области. Информация, касавшаяся чувствительных договорённостей, вызвала недовольство южнокорейских властей.

По сообщениям СМИ, 8 октября Сеул объявил об отзыве своего посла Пак Ки Чхана из Киева. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён потребовал извинений от украинской стороны и обвинил её в действиях, способных спровоцировать обострение ситуации на Корейском полуострове.

Несмотря на разногласия, Южная Корея не намерена прекращать помощь Украине. Дальнейшее обсуждение спорных вопросов продолжится по дипломатическим каналам.

Посол Южной Кореи вернулся в Сеул на фоне разногласий с Киевом
Посол Южной Кореи вернулся в Сеул на фоне разногласий с Киевом

Ранее Life.ru сообщал об отзыве южнокорейского посла Пак Ки Чхана из Киева. Дипломат вернулся в Сеул 10 октября после скандала вокруг разглашения информации о передаче двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейские власти потребовали от Украины официальных объяснений и извинений, однако полученный ответ их не удовлетворил.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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