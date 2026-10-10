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Опубликовано 10 октября, 07:21

Посол Южной Кореи вернулся в Сеул на фоне разногласий с Киевом

Пак Ки Чхан. Обложка © МИД Южной Кореи

Пак Ки Чхан. Обложка © МИД Южной Кореи

Посол Южной Кореи на Украине вернулся в Сеул после дипломатического конфликта из-за военнопленных. Пак Ки Чхан покинул Киев после решения южнокорейских властей отозвать его двумя днями ранее.

«Посол в Украине Пак Ки Чхан этим утром вернулся в страну», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Поводом для отзыва стало обнародование украинской стороной информации о передаче северокорейских военнопленных Южной Корее. Сеул потребовал от Киева официальных объяснений и извинений, однако не получил ответа, который счёл приемлемым. После этого южнокорейское правительство решило отозвать посла.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он «на постоянной основе» предотвращает войны между Южной Кореей и КНДР, а также между Республикой Китай и КНР. Хозяин Белого дома также заявил, что связывает отсутствие открытых конфликтов и в других потенциальных горячих точках со своей внешней политикой.

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Тимур Хингеев
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