Трамп заявил, что лично предотвращает войну между КНДР и Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия помогают не допустить войны между КНДР и Южной Кореей. Об этом американский лидер сказал на митинге в Сиракьюсе в штате Нью-Йорк.

«Я на постоянной основе предотвращаю войну между Южной Кореей и КНДР, между Японией и КНДР, а также между Китаем и Тайванем», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома также заявил, что связывает отсутствие открытых конфликтов и в других потенциальных горячих точках со своей внешней политикой.

Трамп неоднократно подчёркивал, что считает личные контакты с зарубежными лидерами одним из инструментов своей дипломатии. В своих выступлениях он также регулярно заявляет, что способен предотвращать или завершать международные конфликты.

Ранее Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и заявил о взаимной симпатии. Американский президент говорил, что хорошо относится к северокорейскому лидеру и считает это отношение взаимным. Он также утверждал, что Ким Чен Ын относится к нему лучше, чем к большинству других мировых политиков. Трамп добавлял, что при его президентстве отношения с главой КНДР будут оставаться под контролем.