Президент Южной Кореи призвал США смягчить санкции против КНДР

Вашингтону следует ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку её ядерной и ракетной программ, считает президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Свою позицию он изложил в интервью The New York Times.

По предложенной схеме Пхеньян должен прекратить производство новых ядерных вооружений и развитие технологий межконтинентальных баллистических ракет. Южнокорейский лидер назвал действующие ограничения неэффективными и заявил, что реалистичной альтернативы такому компромиссу сейчас нет.

После заморозки программ Сеул рассчитывает постепенно выстраивать доверие с КНДР при помощи взаимных уступок. Следующим этапом должно стать сокращение северокорейского ядерного арсенала, а конечной целью остаётся полная денуклеаризация.

Ли Чжэ Мён полагает, что вернуть Ким Чен Ына за стол переговоров способен только президент США Дональд Трамп. Американский лидер неоднократно говорил о хороших отношениях с главой КНДР и допускал новую личную встречу. Ранее президент Южной Кореи предупреждал, что Пхеньян может ежегодно производить материалы для 10–20 ядерных боеголовок. Продолжение нынешнего дипломатического тупика он считает слишком рискованным.

Ли Чжэ Мён планирует представить своё видение мирного сосуществования на Корейском полуострове во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп намерен попросить лидера Китая Си Цзиньпина помочь организовать встречу с Ким Чен Ыном. Американский президент ранее пытался наладить контакт с политиком, однако северокорейский лидер пока не ответил на эти попытки.