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Опубликовано 30 сентября, 00:45

Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и заявил о взаимной симпатии

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Truth Social

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Truth Social

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и заявил, что испытывает к нему симпатию. По словам американского президента, он считает такое отношение взаимным.

«Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всём мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет.

Трамп добавил, что до тех пор, пока он возглавляет администрацию США, с Ким Чен Ыном всё будет в порядке.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривал возможность обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину за помощью в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп планировал обсудить ситуацию вокруг КНДР с Си Цзиньпином во время его визита в Вашингтон, однако во время встречи лидеров США и Китая эта тема не поднималась.

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Артём Гапоненко
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