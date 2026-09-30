Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и заявил о взаимной симпатии
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Truth Social
Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и заявил, что испытывает к нему симпатию. По словам американского президента, он считает такое отношение взаимным.
«Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всём мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет.
Трамп добавил, что до тех пор, пока он возглавляет администрацию США, с Ким Чен Ыном всё будет в порядке.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассматривал возможность обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину за помощью в организации встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп планировал обсудить ситуацию вокруг КНДР с Си Цзиньпином во время его визита в Вашингтон, однако во время встречи лидеров США и Китая эта тема не поднималась.
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