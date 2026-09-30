Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом и заявил о взаимной симпатии

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим другом и заявил, что испытывает к нему симпатию. По словам американского президента, он считает такое отношение взаимным.

«Многие другие люди ему не нравятся. Я, пожалуй, единственный человек во всём мире, который ему симпатичен, и он мне тоже нравится», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет.

Трамп добавил, что до тех пор, пока он возглавляет администрацию США, с Ким Чен Ыном всё будет в порядке.