Помощник президента Юрий Ушаков пошутил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 можно принять за 15 минут до его начала. Об этом рассказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Ушаков с юмором ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20. Видео © Юнашев LIVE

Корреспондент поинтересовался, за какое время до начала саммита необходимо определиться с поездкой российского лидера. Ушаков ответил с иронией, намекнув на продолжительность предстоящего перелёта.

«За 15 минут. Лететь-то рядом. Через Турцию, ещё через чёрти что там... Лететь-то приятно», — посмеялся помощник президента.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин примет решение об участии в саммите G20 после поездки в Китай. По словам Ушакова, российская сторона намерена оценить результаты переговоров и взвесить все аргументы за и против. Саммит «Большой двадцатки» пройдёт 14–15 декабря в американском Майами.