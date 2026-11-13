За день над четырьмя регионами России сбили семь украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили семь украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, воздушные цели перехватили над четырьмя регионами страны.
Как уточнили в военном ведомстве, дроны сбивали 13 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Работа ПВО велась над Белгородской, Курской, Самарской областями и Московским регионом.
Все семь уничтоженных аппаратов относились к беспилотникам самолётного типа.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Самарской области. Удар был нанесён утром 13 ноября. По данным следствия, погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.