Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили семь украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, воздушные цели перехватили над четырьмя регионами страны.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны сбивали 13 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Работа ПВО велась над Белгородской, Курской, Самарской областями и Московским регионом.

Все семь уничтоженных аппаратов относились к беспилотникам самолётного типа.