Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами страны. Атаки отражали с 08:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники перехватили над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.

Таким образом, под ударом оказались сразу несколько российских регионов.