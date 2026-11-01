За день системы ПВО сбили над Россией 47 украинских БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами страны. Атаки отражали с 08:00 до 20:00 мск. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники перехватили над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями, а также над Московским регионом.
Таким образом, под ударом оказались сразу несколько российских регионов.
Ранее Life.ru рассказывал о пяти атаках украинских беспилотников на Энергодар за один день. Под удары попали жилые дома, автомобиль и другие городские объекты.