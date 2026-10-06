За принуждение к оральному сексу и избиение жениха петербурженке дали 4 года

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летнего жениха и последующее вымогательство денег. О приговоре сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По материалам дела, 41-летняя женщина потребовала от молодого человека интимной близости, а после отказа несколько раз ударила его, в том числе в пах. Затем она принудила мужчину к действиям сексуального характера и записала происходящее на телефон.

Позднее запись стала инструментом шантажа. Как установил суд, петербурженка потребовала от потерпевшего 150 тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить видео. После произошедшего мужчина обратился за медицинской помощью, а затем написал заявление в полицию.

В суде версии сторон разошлись. Потерпевший утверждал, что не давал согласия на подобные действия, в том числе по религиозным причинам. Подсудимая, напротив, настаивала, что между ними существовала договорённость о лёгком доминировании, а идею съёмки якобы предложил сам мужчина.

Суд принял сторону обвинения и признал женщину виновной в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве. Итоговое наказание составило четыре года и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей схеме шантажа интимными материалами. Телеведущий Дмитрий Дибров заявлял, что у него вымогали деньги за нераспространение компрометирующего видео. По его словам, злоумышленники потребовали заплатить, пригрозив публикацией записи.