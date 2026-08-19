Месть от бывшего: Житель Калуги может сесть за то, что обклеил нюдсами машину экс-любовницы

Житель Калуги тайно снимал любовницу во время секса, а после расставания стал шантажировать её интимными кадрами. Когда женщина не поддалась на угрозы, мужчина расклеил фотографии по её автомобилю, сообщает телегам-канал SHOT.

Калужанин обклеил машину бывшей любовницы её интимными фото. Фото © Telegram/ SHOT

По данным канала, 35-летний мужчина женат и воспитывает двоих детей. Роман на стороне продолжался больше года, однако затем любовница решила прекратить отношения.

После разрыва бывший партнёр якобы начал давить на женщину снимками, которые делал без её ведома. Когда шантаж не сработал, мужчина перешёл к более радикальным действиям.

Интимными фотографиями он обклеил машину экс-возлюбленной, а оставшиеся кадры положил в её почтовый ящик. После этого женщина обратилась в Следственный комитет.

Вскоре калужанина задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Уголовное дело уже направлено в суд.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы. На опубликованных кадрах он также показал место, где стояла машина бывшей любовницы.

В августе актриса Белла Торн рассказала, как пережила шантаж интимными фотографиями и последовавшую травлю. По её словам, особенно тяжёлыми оказались обвинения и давление, возникшие уже после распространения личных кадров.