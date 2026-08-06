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6 августа, 13:43

«Я оказалась на дне»: Белла Торн рассказала о травле из-за интимных фото

Белла Торн призналась, что скандал с шантажом из-за интимных фото сломал её

Белла Торн. Обложка © ТАСС / Richard Shotwell

Белла Торн. Обложка © ТАСС / Richard Shotwell

Белла Торн призналась, что сильнее всего её ранил не шантаж интимными снимками, а последовавшие за ним обвинения. О пережитом бывшая звезда Disney рассказала в подкасте Call Her Daddy.

В 2019 году неизвестный получил доступ к личным фотографиям актрисы и пригрозил опубликовать их. Торн решила не подчиняться шантажисту и сама выложила снимки, заявив, что таким образом возвращает себе контроль над ситуацией. Однако реакция публики оказалась для неё тяжёлой. Некоторые пользователи обвинили артистку в том, что она якобы придумала историю ради внимания.

«Хуже всего было то, что люди говорили: «Ну, ты сама это сделала. Ты притворяешься. Ты просто хочешь показать нам свои [интимные места]». Я просто дала понять, что никто не сможет сделать это со мной», — рассказала Торн.

По словам актрисы, именно эти нападки морально её сломали. После случившегося она сообщала, что связалась с ФБР, однако публичных подтверждений задержания человека, шантажировавшего её, нет. В 2020 году Торн зарегистрировалась на OnlyFans и заработала более миллиона долларов за первые сутки. Позднее она объясняла своё появление на платформе интересом к теме сексуальности в цифровом пространстве.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую девушку рэпера Паши Техника задержали в Москве за слив интимных фото с актёром Виталием Гогунским. Всё это происходило на вечеринке, где также присутствовала балерина Анастасия Волочкова. Позже ей продлили срок задержания до конца августа.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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