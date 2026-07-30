Блеск подиума и тёмная сторона: Участница конкурса красоты в Барвихе оказалась известной порноактрисой

Участница российских конкурсов красоты и модных показов оказалась известной актрисой фильмов для взрослых. Об этом сообщает SHOT. Речь идёт о 23-летней москвичке Виктории, выступающей под псевдонимом Molly Kit.

В 2026 году девушка появилась на премии Top Best Russia в Барвихе. Награду она не получила, однако прошлась по красной дорожке и сфотографировалась с артистами и другими знаменитостями.

После мероприятия пользователи обнаружили её анкеты на площадках 18+. По данным Telegram-канала, модель уже несколько лет снимается в порно, а некоторые ролики с её участием набрали десятки миллионов просмотров.

SHOT также утверждает, что Викторию неоднократно отмечали профессиональными наградами и признавали актрисой месяца. До начала модельной и экранной карьеры девушка, по информации канала, работала уборщицей в «Макдональдсе».

Ранее сообщалось, что блогерша Соня Мармеладова стала фигуранткой дела о распространении порнографии через платные Telegram-каналы. По версии следствия, с января 2024 года она заработала на продаже откровенного контента более 30 миллионов рублей, а теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.