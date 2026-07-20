В Прикамье осудят банду, снимавшую порно с несовершеннолетними

Сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю в июле задержали трёх человек, причастных к производству порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Жертвами преступников становились дети в возрасте от 12 до 16 лет, которым обещали вознаграждение от 3 до 8 тысяч рублей.

В Прикамье задержали троих за съёмку детского порно. Видео © Telegram / Полиция Прикамья

Фигурантами дела стали 23-летняя девушка-организатор, её 29-летний сожитель и их 53-летний знакомый — мужчины выступали в роли актёров, сообщили в полиции Прикамья. Готовые ролики отправлялись куратору, который размещал их на иностранной площадке и рассчитывался с девушкой криптовалютой.

Куратором оказался уроженец Челябинска, скрывающийся за границей и объявленный в международный розыск через Интерпол. Все задержанные находятся под стражей, один из них пошёл на досудебное соглашение. Уголовные дела уже направлены в суд.

Ранее в Вологодской области педофила приговорили к 15 годам колонии за совращение 16 девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Преступления продолжались на протяжении шести лет. Фигурант не признал себя виновным, ссылаясь на взлом своих учётных записей. Суд встал на сторону потерпевших и взыскал с него 4,8 млн рублей.