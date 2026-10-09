За регистрацию — отдельный тариф: ФАС выявила нарушения в работе аэропорта Ижевска

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании «Ижавиа», которая является главным оператором аэропорта Ижевска. Поводом стала дополнительная плата за обеспечение регистрации пассажиров и оформления багажа. По мнению ведомства, подобные расходы уже должны входить в основной тариф на обслуживание авиапассажиров.

В ФАС пояснили, что аэропортовые тарифы регулируются государством, а расходы на регистрацию пассажиров включаются в базовую стоимость соответствующей услуги. Однако «Ижавиа» выделила предоставление доступа к автоматизированной системе регистрации в отдельную категорию дополнительного обслуживания.

Таким образом, авиакомпаниям приходилось оплачивать возможность регистрации и отправки пассажиров и багажа по самостоятельному тарифу. Антимонопольная служба усмотрела в такой практике признаки навязывания перевозчикам невыгодных условий договора.

Примечательно, что позицию ФАС поддержало Министерство транспорта России. В ведомствах считают, что расходы на стандартные процедуры обслуживания пассажиров не должны необоснованно выводиться за рамки регулируемых тарифов.

Теперь «Ижавиа» предстоит исполнить предупреждение антимонопольной службы. Если компания не устранит выявленные признаки нарушения, ФАС возбудит в отношении неё дело по статье 10 закона «О защите конкуренции». Пока речь идёт именно о предупреждении, а не о назначенном штрафе или признании компании нарушителем.

При этом претензии регулятора касаются расчётов между аэропортовым оператором и авиакомпаниями. В сообщении ФАС не говорится о взимании дополнительной платы непосредственно с пассажиров на стойках регистрации.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут» из-за необоснованно разных сборов за обмен и возврат авиабилетов. Тогда перевозчику предписали пересмотреть тарифы, размер которых зависел от времени обращения пассажира.