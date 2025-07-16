Авиакомпанию «Азимут» поставили на счётчик из-за разных цен на обмен и возврат билетов
ФАС выдала предупреждение Азимуту за разные цены на обмен и возврат авиабилетов
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Авиакомпания «Азимут» получила предупреждение от ФАС России за необоснованно разные сборы за обмен и возврат билетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут». Перевозчик необоснованно установил разный размер сбора с пассажиров за обмен и возврат авиабилета», — говорится в сообщении.
Служба выяснила, что «Азимут» устанавливал сборы в зависимости от сроков обращения: до вылета — от 4 тыс. рублей, после — от 8 тыс. рублей. В ФАС считают, что это может нарушать антимонопольное законодательство. Авиакомпании дали 30 дней на пересмотр тарифов. Новый размер платы должен быть единым и учитывать только реальные затраты перевозчика. В службе пояснили, что закон разрешает взимать плату за отказ от полёта или обмен билета, но её размер должен быть экономически оправдан. Разные суммы за одинаковые действия требуют обоснования.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуму внесли проект о запрете овербукинга при продаже авиабилетов. Создатели законопроекта заявляют, что его реализация позволит восстановить справедливость по отношению к пассажирам, снизит затраты на судебные разбирательства и перенесет акцент конкуренции на качество сервиса, предотвратив недобросовестные манипуляции с бронированием.