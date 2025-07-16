Авиакомпанию «‎Азимут» поставили на счётчик из-за разных цен на обмен и возврат билетов

Авиакомпания «Азимут» получила предупреждение от ФАС России за необоснованно разные сборы за обмен и возврат билетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Азимут». Перевозчик необоснованно установил разный размер сбора с пассажиров за обмен и возврат авиабилета», — говорится в сообщении.

Служба выяснила, что «Азимут» устанавливал сборы в зависимости от сроков обращения: до вылета — от 4 тыс. рублей, после — от 8 тыс. рублей. В ФАС считают, что это может нарушать антимонопольное законодательство. Авиакомпании дали 30 дней на пересмотр тарифов. Новый размер платы должен быть единым и учитывать только реальные затраты перевозчика. В службе пояснили, что закон разрешает взимать плату за отказ от полёта или обмен билета, но её размер должен быть экономически оправдан. Разные суммы за одинаковые действия требуют обоснования.